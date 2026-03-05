Завершены поиски 1,5-годовалого малыша, которого силой отобрали у матери в Петербурге

Вечером 4 марта в квартире на улице Крыленко в Невском районе мужчина избил свою 30-летнюю жену, после чего, угрожая ей и ее родственникам ножом, забрал их общего 1,5-годовалого сына. Он схватил ребенка и увез его на «Рено» в неизвестном направлении. Спустя непродолжительное время горе-отец объявился, позвонив супруге. Угрожая жизни малыша, он требовал отдать его документы. Отчаянная мать попросила о помощи сотрудников полиции и вневедомственной охраны. О подробностях сообщили в пресс-службе Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.