Калининградец сломал челюсть 75-летней пенсионерке, которая заступилась за внучку

В Калининграде местный житель сломал челюсть 75-летней пенсионерке, которая заступилась за внучку. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД в четверг, 5 марта.
В полицию обратилась пожилая женщина, сообщившая о нанесённых ей травмах. Участковый установил, что конфликт произошёл между пенсионеркой и бывшим сожителем её внучки. По предварительным данным, мужчина ранее жил вместе с девушкой в квартире её бабушки, однако после расставания продолжал искать с ней встречи.
Очередная ссора произошла на лестничной площадке. Когда мужчина начал выяснять отношения с бывшей возлюбленной, пожилая женщина вышла из квартиры, чтобы заступиться за внучку, и сделала ему замечание. В ответ, по данным полиции, подозреваемый ударил пенсионерку по голове. Медики диагностировали у пострадавшей перелом скуловой кости и верхней челюсти.
Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»). Максимальное наказание по этой статье — до трёх лет лишения свободы.