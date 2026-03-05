Калининградец сломал челюсть 75-летней пенсионерке, которая заступилась за внучку

В полицию обратилась пожилая женщина, сообщившая о нанесённых ей травмах. Участковый установил, что конфликт произошёл между пенсионеркой и бывшим сожителем её внучки. По предварительным данным, мужчина ранее жил вместе с девушкой в квартире её бабушки, однако после расставания продолжал искать с ней встречи.