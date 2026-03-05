В Уфе ревнивец с ножом угрожал убить жену и соседку

В Калининском районе Уфы 29-летний мужчина попал в полицию после семейного дебоша. Он, будучи пьяным, вместе с женой пришел в гости к соседке, но застолье закончилось скандалом. Уфимец приревновал супругу, начал скандалить и избивать женщину, размахивая вилкой. Приятельнице удалось выпроводить буяна, но через некоторое время он вернулся с ножом и стал угрожать убийством обеим женщинам, и те вызвали полицию.