В Уфе ревнивец с ножом угрожал убить жену и соседку

В Калининском районе Уфы 29-летний мужчина попал в полицию после семейного дебоша. Он, будучи пьяным, вместе с женой пришел в гости к соседке, но застолье закончилось скандалом. Уфимец приревновал супругу, начал скандалить и избивать женщину, размахивая вилкой. Приятельнице удалось выпроводить буяна, но через некоторое время он вернулся с ножом и стал угрожать убийством обеим женщинам, и те вызвали полицию.
Выяснилось, что задержанный уже имел судимость. В МВД по Башкирии сообщили, что вину он признал сразу и объяснил свое поведение действием алкоголя.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Ему грозит до 480 часов обязательных работ, либо до двух лет принудительных работ или ограничения свободы. Максимальное наказание по этой статье составляет два года лишения свободы.
