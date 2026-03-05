В Новочеркасске из-за разбитого участка дороги возбудили дело о халатности

По данным следствия, речь идет об участке дороги от моста через реку Грушевка до границы слободы Красюковской). Он находится в неудовлетворительном состоянии, а органы местного самоуправления никаких мер не предпринимали. Следователи осмотрели участок дороги, изъяли документацию и допросили свидетелей.