Крыша автопредприятия придавила семь «Газелей» в Нижегородской области

Ранее сообщалось, что под тяжестью снега частично обрушилась крыша здания на территории завода «Красное Сормово». Кроме того, по той же причине повреждена крыша Нижегородского кремля. Первоочередные восстановительные работы обещают выполнить к 6 марта, чтобы возобновить туристический маршрут.