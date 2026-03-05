Ричмонд
Под Волгоградом директора турбазы осудили за погибшего в септике работника

Серафимовичский районный суд Волгоградской области вынес приговор директору турбазы за гибель работника.

Серафимовичский районный суд Волгоградской области вынес приговор директору турбазы за гибель работника при очистке септика. Руководителя признали виновной в нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Как сообщили в прокуратуре региона, по ч. 2 ст. 143 УК РФ директора ООО «Рустур» приговорили к 1 году принудительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства. Также суд запретил в течение 1,5 лет заниматься деятельностью, связанной с обеспечением и контролем безопасных условий труда работников. С юридического лица в пользу матери погибшего взыскана компенсация морального вреда в размере 900 тысяч рублей.

Следствием и судом установлено, что директор турбазы привлекла к очистке септика местного жителя, не оформив с ним правоотношения. Мужчину допустили к работам без средств защиты, в результате он потерял сознание от ядовитых паров сточных вод, содержащих метан, и захлебнулся, упав на дно септика.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

