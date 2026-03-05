Под Волгоградом директора турбазы осудили за погибшего в септике работника

Как сообщили в прокуратуре региона, по ч. 2 ст. 143 УК РФ директора ООО «Рустур» приговорили к 1 году принудительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства. Также суд запретил в течение 1,5 лет заниматься деятельностью, связанной с обеспечением и контролем безопасных условий труда работников. С юридического лица в пользу матери погибшего взыскана компенсация морального вреда в размере 900 тысяч рублей.