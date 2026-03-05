Бывшего первого замминистра обороны Руслана Цаликова задержали за растрату

В Москве задержан бывший первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов. В отношении него возбуждено уголовное дело по ряду тяжких статей, включая создание преступного сообщества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Следственного комитета России Светлану Петренко.
Цаликову предъявлено обвинение по статьям «Создание преступного сообщества или участие в нем», «Растрата» и «Легализация денежных средств, полученных преступным путем».
В настоящее время с задержанным проводятся следственные действия и в ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения. Других подробностей дела в СК пока не раскрывают.