Бывшего первого замминистра обороны Руслана Цаликова задержали за растрату

Следственный комитет сообщил о задержании бывшего первого заместителя министра обороны РФ Руслана Цаликова. В отношении него возбуждено уголовное дело по обвинению в создании преступного сообщества, растрате и легализации денежных средств. В ближайшее время суд изберет меру пресечения.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Москве задержан бывший первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов. В отношении него возбуждено уголовное дело по ряду тяжких статей, включая создание преступного сообщества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Следственного комитета России Светлану Петренко.

Цаликову предъявлено обвинение по статьям «Создание преступного сообщества или участие в нем», «Растрата» и «Легализация денежных средств, полученных преступным путем».

В настоящее время с задержанным проводятся следственные действия и в ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения. Других подробностей дела в СК пока не раскрывают.