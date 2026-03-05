Иностранец воспитывал ремнем сына своей невесты: возбуждено дело

Мужчина жил в белорусской столице вместе с женщиной и ее 9-летним сыном. Семья готовилась к свадьбе, и на время мальчика забрала к себе бабушка. Она заметила синяки на его теле.
«Мальчик пояснил, что телесные повреждения ему причинил сожитель матери», — сообщили в прокуратуре.
В ходе проверки 36-летний подозреваемый пояснил, что 16 мая 2025 года ударил мальчика ремнем не менее четырех раз за «плохое поведение». После этого у ребенка остались ссадины и гематомы на ягодицах, спине и левой ноге.
Мать мальчика пыталась решить конфликт, не вынося сор из избы. Она не стала писать заявление на сожителя.
Тем не менее, чтобы защитить права и законные интересы несовершеннолетнего, уголовное дело по статье 153 УК (умышленное причинение легкого телесного повреждения) возбуждено прокуратурой Фрунзенского района столицы без заявления матери.
Материалы дела переданы в территориальный отдел Следственного комитета.