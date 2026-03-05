В Казани спасатели вызволили двухлетнего мальчика из стиральной машины

По словам родителей, малыш, как это часто бывает в этом возрасте, проявил любопытство к бытовому прибору. Пока взрослые отвлеклись буквально на минуту, мальчик залез внутрь агрегата — и застрял. Самостоятельно освободиться он уже не мог, и семья вызвала спасателей.