В Казани спасатели вызволили двухлетнего мальчика из стиральной машины

К счастью, малыш не пострадал.

Источник: МЧС Татарстана

Необычный вызов поступил на единый номер экстренных служб 112 из одной из казанских квартир — двухлетний ребенок забрался в барабан стиральной машины и не смог выбраться обратно.

По словам родителей, малыш, как это часто бывает в этом возрасте, проявил любопытство к бытовому прибору. Пока взрослые отвлеклись буквально на минуту, мальчик залез внутрь агрегата — и застрял. Самостоятельно освободиться он уже не мог, и семья вызвала спасателей.

На место оперативно прибыли сотрудники зонального поисково-спасательного отряда № 2 Поисково-спасательной службы Республики Татарстан. Специалисты аккуратно разблокировали люк и извлекли ребенка из барабана.

К счастью, малыш не пострадал: никаких травм или признаков испуга, требующих медицинской помощи, у него не обнаружили. Ребенка передали родителям.