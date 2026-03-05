В Уфе 27-летняя жительница Уфы едва не зарезала мужчину на глазах ребенка

Демский районный суд Уфы вынес приговор 27-летней жительнице города. Ее признали виновной в покушении на убийство.
Летом прошлого года в обычной квартире Уфы. Между молодой матерью и мужчиной произошла ссора, в ходе которой женщина схватилась за нож и стала бить им парня. Позже судмедэкспертиза насчитает не менее семи ударов ножом. Закончить начатое уфимке не удалось из-за активного сопротивления мужчины. За кровавой расправой все это время следил маленький мальчик.
По данным пресс-службы суда, житель Уфы вырвался в подъезд и заблокировал дверь, не давая нападавшей выйти. Женщина же попыталась взять второй нож, но открыть дверь не смогла. Соседи, услышавшие крики, помогли удерживать дверь и вызвали скорую помощь раненому уфимцу.
В суде женщина не отрицала свою вину и раскаивалась. Судья приговорил ее к шести годам колонии общего режима.
