Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе 27-летняя жительница Уфы едва не зарезала мужчину на глазах ребенка

В Уфе осудили женщину, напавшую на мужчину с ножом на глазах у малолетнего сына.

Источник: Комсомольская правда

Демский районный суд Уфы вынес приговор 27-летней жительнице города. Ее признали виновной в покушении на убийство.

Летом прошлого года в обычной квартире Уфы. Между молодой матерью и мужчиной произошла ссора, в ходе которой женщина схватилась за нож и стала бить им парня. Позже судмедэкспертиза насчитает не менее семи ударов ножом. Закончить начатое уфимке не удалось из-за активного сопротивления мужчины. За кровавой расправой все это время следил маленький мальчик.

По данным пресс-службы суда, житель Уфы вырвался в подъезд и заблокировал дверь, не давая нападавшей выйти. Женщина же попыталась взять второй нож, но открыть дверь не смогла. Соседи, услышавшие крики, помогли удерживать дверь и вызвали скорую помощь раненому уфимцу.

В суде женщина не отрицала свою вину и раскаивалась. Судья приговорил ее к шести годам колонии общего режима.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.