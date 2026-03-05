В Уфе 27-летняя жительница Уфы едва не зарезала мужчину на глазах ребенка

Летом прошлого года в обычной квартире Уфы. Между молодой матерью и мужчиной произошла ссора, в ходе которой женщина схватилась за нож и стала бить им парня. Позже судмедэкспертиза насчитает не менее семи ударов ножом. Закончить начатое уфимке не удалось из-за активного сопротивления мужчины. За кровавой расправой все это время следил маленький мальчик.