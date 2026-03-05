В Башкирии построят комплекс по переработке форели за 48 миллионов рублей

Строительство разобьют на два этапа. К 2028 году в районе появятся цех по переработке и хранению форели, а также комплекс для инкубирования, подращивания и передержки лососевых. Общая площадь застройки составит 1900 квадратных метров. Проект включает подведение коммуникаций, покупку и монтаж модульных цехов для переработки рыбы, икры, а также оборудования для заморозки и охлаждения.