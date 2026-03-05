Экс-главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге приговорили к 22 годам колонии по делу об убийствах

Кировский районный суд Екатеринбурга огласил приговор по делу об убийствах и покушениях, связанных с разделом сфер влияния. Семь фигурантов, включая Шахина Шыхлински, приговорены к длительным срокам заключения за преступления, совершенные в начале 2000-х годов. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.
По ходатайству подсудимых дело рассматривалось с участием присяжных заседателей, которые признали фигурантов виновными в убийстве предпринимателя Юниса Пашаева в 2001 году у кафе «Металлон» и в покушении на жизнь Фехруза Ширинова.
Как сообщает портал 66.RU, попытка расправы над Шириновым была организована в 2010 году. Исполнитель, Элман Сулейманов, пытался застрелить бизнесмена, однако пистолет дал осечку. За это «задание» киллеру якобы предлагали 300 тысяч рублей.
Шахин Шыхлински на протяжении всего процесса категорически отрицал свою вину. В частности, по эпизоду с Пашаевым он настаивал на алиби, утверждая, что в день убийства играл в футбол. Остальные фигуранты также не признали причастность к инкриминируемым деяниям.
Параллельно под следствием находится сын лидера группировки — Мутвалы Шыхлински. Его обвиняют в наезде на автомобиле на сотрудника СОБР «Вогул».
Помимо лидера диаспоры, приговоренного к 22 годам лишения свободы, длительные сроки получили Акиф Сафаров и Аяз Сафаров, которым назначили 21 и 20 лет колонии. Остальные участники группы приговорены к наказанию на сроки от 10 до 14 лет лишения свободы.