Экс-главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге приговорили к 22 годам колонии по делу об убийствах

Шахин Шыхлински на протяжении всего процесса категорически отрицал свою вину. В частности, по эпизоду с Пашаевым он настаивал на алиби, утверждая, что в день убийства играл в футбол. Остальные фигуранты также не признали причастность к инкриминируемым деяниям.