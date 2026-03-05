Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд вынес приговор директору турбазы, чей работник утонул в септике

Фигурант уголовного дела не оформила с ним договорные отношения и не обеспечила мужчине безопасные условия труда.

Серафимовичский районный суд вынес приговор директору ООО «Рустур». Руководителя компании признали виновной в гибели ее работника.

Фигурант уголовного дела допустила к очистке септика местного жителя, не оформив с ним договорные отношения и не обеспечив мужчине безопасные условия труда.

«В результате работник, спустившись в септик, потерял сознание, отравившись ядовитыми парами сточных вод, в которых содержался метан. Он упал на дно сооружения и погиб из-за сточных вод, перекрывших его дыхательные пути», — сообщают в прокуратуре Волгоградской области.

Руководителя турбазы приговорили к одному году принудительных работ, 5% от ее заработка будут перечислять в доход государства. Женщине также запрещено заниматься деятельностью, связанной с обеспечением и контролем безопасных условий труда работников.

Компания «Рустур» выплатит матери 900 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее Красноармейский райсуд приготворил к 3,5 годами принудительных работ главного инженера «Концессий водоснабжения» Дмитрия Лебедева, обвиненного в гибели шести работников компании. В прокуратуре Волгоградской области заявили, что намерены обжаловать это решение.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше