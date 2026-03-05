Суд вынес приговор директору турбазы, чей работник утонул в септике

Серафимовичский районный суд вынес приговор директору ООО «Рустур». Руководителя компании признали виновной в гибели ее работника.
Фигурант уголовного дела допустила к очистке септика местного жителя, не оформив с ним договорные отношения и не обеспечив мужчине безопасные условия труда.
«В результате работник, спустившись в септик, потерял сознание, отравившись ядовитыми парами сточных вод, в которых содержался метан. Он упал на дно сооружения и погиб из-за сточных вод, перекрывших его дыхательные пути», — сообщают в прокуратуре Волгоградской области.
Руководителя турбазы приговорили к одному году принудительных работ, 5% от ее заработка будут перечислять в доход государства. Женщине также запрещено заниматься деятельностью, связанной с обеспечением и контролем безопасных условий труда работников.
Компания «Рустур» выплатит матери 900 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Приговор в законную силу не вступил.
Ранее Красноармейский райсуд приготворил к 3,5 годами принудительных работ главного инженера «Концессий водоснабжения» Дмитрия Лебедева, обвиненного в гибели шести работников компании. В прокуратуре Волгоградской области заявили, что намерены обжаловать это решение.