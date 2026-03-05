Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Воронежа заплатит 50 тысяч за продажу бутылки спиртного из дома

Суд вынес приговор горожанке, которая во второй раз попалась на незаконной торговле алкоголем в собственной квартире.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже женщина, которая ранее уже привлекалась к административной ответственности за незаконную продаважу спиртного, стала фигуранткой уже уголовного дела по статье 171.4 УК РФ («Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции»). в этот раз ей назначили штраф 50 тысяч рублей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Воронежской области 5 марта.

Как установил Левобережный районный суд, утром 11 ноября 2025 года женщина прямо из своей квартиры продала покупателю бутылку объемом 375 мл с жидкостью крепостью 36,2%. Цена вопроса составила 200 рублей. Однако сделка прошла под контролем правоохранителей. Экспертиза подтвердила, что проданный товар является алкогольной продукцией, а сама торговля велась незаконно.

Кстати, ранее Областной суд рассмотрел уголовное дело в отношении воронежца, осужденного за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере с использованием интернета. Хотя приговор первой инстанции был оставлен в силе, суд внес в него изменения по требованию прокуратуры.