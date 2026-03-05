Жительница Воронежа заплатит 50 тысяч за продажу бутылки спиртного из дома

В Воронеже женщина, которая ранее уже привлекалась к административной ответственности за незаконную продаважу спиртного, стала фигуранткой уже уголовного дела по статье 171.4 УК РФ («Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции»). в этот раз ей назначили штраф 50 тысяч рублей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Воронежской области 5 марта.