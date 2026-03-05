Полицейские из Ростова задержали курьеров, работавших на телефонных мошенников

Полицейские Ростова-на-Дону задержали двух 19-летних парней из Краснодарского края, их заподозрили в работе на телефонных мошенников. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
По данным полиции, незаконную подработку молодые люди нашли в одном из мессенджеров. Они должны были встречаться с обманутыми людьми, забирать у них наличные деньги и оставлять их в тайниках. Оперативники вышли на след курьеров после того, как те забрали у пенсионера более 1,7 млн рублей.
Задержание провели в Краснодаре. Позже выяснилось, что подозреваемые причастны еще к четырем таким же преступлениям в Ростове-на-Дону, Краснодаре и Ставропольском крае. За каждый выезд они получали по 15 тысяч рублей.
В отношении задержанных завели дело по статье «Мошенничество» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Суд отправил их под стражу. Сейчас следствие продолжается, устанавливаются другие возможные соучастники и пострадавшие.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.