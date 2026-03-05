Полицейские из Ростова задержали курьеров, работавших на телефонных мошенников

По данным полиции, незаконную подработку молодые люди нашли в одном из мессенджеров. Они должны были встречаться с обманутыми людьми, забирать у них наличные деньги и оставлять их в тайниках. Оперативники вышли на след курьеров после того, как те забрали у пенсионера более 1,7 млн рублей.