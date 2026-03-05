Пропавшего учителя из Петербурга нашли в психиатрической клинике Таиланда

25-летний мужчина перестал выходить на связь после обращения в российское посольство, где ему помогали оформить документы для возвращения домой.
Как стало известно 78.ru, Артём М. (имя изменено) отправился в Бангкок в начале февраля 2026 года — вскоре после увольнения из школы в Петербурге. Во время поездки мужчина потерял вещи и документы и обратился за помощью в Посольство России в Таиланде.
К середине февраля ему помогли оформить необходимые бумаги для возвращения на родину. Однако, когда оставалось завершить последние формальности и купить билет, россиянин неожиданно исчез.
По словам очевидцев, незадолго до этого окружающие начали замечать странности в его поведении. В частности, мужчина, как утверждается, боялся наступать на полосы между кафельными плитками на полу.
Несколько недель о его местонахождении ничего не было известно. Родственники и знакомые начали поиски: мать пропавшего и его бывший одногруппник собирались вылететь в Таиланд. В Бангкоке также расклеили объявления с фотографией пропавшего.
Позже мужчину узнал тайский офицер. Выяснилось, что россиянина поместили в одну из местных психиатрических клиник.
По имеющимся данным, в такие учреждения пациентов направляют, если они могут представлять опасность для себя или окружающих. В анализах петербуржца, как сообщается, были обнаружены следы марихуаны.
Сейчас мужчина находится под наблюдением врачей. По предварительной информации, медики могут разрешить ему покинуть клинику через 7−10 дней, после чего он планирует вернуться в Россию.