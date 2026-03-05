Пропавшего учителя из Петербурга нашли в психиатрической клинике Таиланда

Как стало известно 78.ru, Артём М. (имя изменено) отправился в Бангкок в начале февраля 2026 года — вскоре после увольнения из школы в Петербурге. Во время поездки мужчина потерял вещи и документы и обратился за помощью в Посольство России в Таиланде.