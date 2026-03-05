Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

100 тысяч в шапку: житель Михайловки попытался подкупить сотрудника ГАИ

В Михайловке пьяный водитель, которого остановили инспекторы ГИБДД, попытался дать взятку в 100 тысяч рублей, чтобы вернуть машину со штрафстоянки.

В Михайловском районе Волгоградской области полицейские задержали местного жителя, который попытался решить проблему с законом с помощью денег. Подробности сообщают в региональном главке МВД.

Всё началось с рядовой остановки автомобиля «Лада Калина» — 43-летнего водителя заподозрили в пьяной езде. От медосвидетельствования он отказался, а когда сотрудник упомянул право мужчины на юридического защитника, высказал, что «Сам юрист». По причине отказа инспекторы составили протокол, а машину отправили на спецстоянку.

Чуть позже нарушитель явился в отдел ГИБДД, надеясь вернуть авто. Получив законный отказ, мужчина решил действовать иначе — предложил инспектору 100 тысяч рублей. Полицейский несколько раз предупредил его об уголовной ответственности за взятку, но водитель проявил настойчивость и просто положил купюры в головной убор сотрудника.

Настойчивость стоила мужчине дорого — инспектор доложил руководству, на место вызвали следственно-оперативную группу. Теперь горе-водитель под подпиской о невыезде, а в отношении него возбуждено уголовное дело за покушение на дачу взятки. Ему грозит не только лишение прав, но и вполне реальный срок.

Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал о противоположной ситуации: суде над сотрудником ДПС, который получил срок за получение взятки от пьяного водителя.