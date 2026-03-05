100 тысяч в шапку: житель Михайловки попытался подкупить сотрудника ГАИ

В Михайловском районе Волгоградской области полицейские задержали местного жителя, который попытался решить проблему с законом с помощью денег. Подробности сообщают в региональном главке МВД.
Всё началось с рядовой остановки автомобиля «Лада Калина» — 43-летнего водителя заподозрили в пьяной езде. От медосвидетельствования он отказался, а когда сотрудник упомянул право мужчины на юридического защитника, высказал, что «Сам юрист». По причине отказа инспекторы составили протокол, а машину отправили на спецстоянку.
Чуть позже нарушитель явился в отдел ГИБДД, надеясь вернуть авто. Получив законный отказ, мужчина решил действовать иначе — предложил инспектору 100 тысяч рублей. Полицейский несколько раз предупредил его об уголовной ответственности за взятку, но водитель проявил настойчивость и просто положил купюры в головной убор сотрудника.
Настойчивость стоила мужчине дорого — инспектор доложил руководству, на место вызвали следственно-оперативную группу. Теперь горе-водитель под подпиской о невыезде, а в отношении него возбуждено уголовное дело за покушение на дачу взятки. Ему грозит не только лишение прав, но и вполне реальный срок.
