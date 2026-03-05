100 тысяч в шапку: житель Михайловки попытался подкупить сотрудника ГАИ

Настойчивость стоила мужчине дорого — инспектор доложил руководству, на место вызвали следственно-оперативную группу. Теперь горе-водитель под подпиской о невыезде, а в отношении него возбуждено уголовное дело за покушение на дачу взятки. Ему грозит не только лишение прав, но и вполне реальный срок.