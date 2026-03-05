Жительницы Башкирии тратят на детей и домашние дела втрое больше мужчин

Ричмонд
Источник: Комсомольская правда

Башстат изучил, как жители республики распределяют свое время в течение суток. Выяснилось, что основная нагрузка по дому и уходу за детьми ложится на женщин. В будние дни представительницы слабого пола тратят на воспитание детей в среднем в 3,2 раза больше времени, чем мужчины. В выходные этот разрыв сокращается до 1,8 раза.

Еще заметнее гендерный перекос в домашних делах. На уборку, готовку и прочие хозяйственные хлопоты женщины в будни отводят в 2,9 раза больше часов, чем мужчины. В субботу и воскресенье разница немного сглаживается, но все равно остается значительной — 2,2 раза.

