Жительницы Башкирии тратят на детей и домашние дела втрое больше мужчин

Башстат изучил, как жители республики распределяют свое время в течение суток. Выяснилось, что основная нагрузка по дому и уходу за детьми ложится на женщин. В будние дни представительницы слабого пола тратят на воспитание детей в среднем в 3,2 раза больше времени, чем мужчины. В выходные этот разрыв сокращается до 1,8 раза.