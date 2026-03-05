Жительницу Крыма осудили за публикацию порнографии в соцсетях

Женщина из Сакского района получила условный срок за распространение порнографии в интернете, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
Установлено, что она создала канал в соцсети, где публиковала порнографические видео. Пользователи могли свободно просматривать и скачивать эти файлы.
Суд приговорил ее к двум годам условно с испытательным сроком на три года. Кроме того, ей запретили на пять лет заниматься администрированием сайтов и сообществ в соцсетях. Приговор по-ка не вступил в законную силу.
Ранее мы писали, что в Севастополе собираются «прикрыть» работу четырех сайтов с порнографией. В Ленинском районе сотрудники надзорного ведомства провели мониторинг сети Интернет. В ходе него были обнаружены сайты с открытым доступом к информации порнографического характера.