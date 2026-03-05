Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительницу Крыма осудили за публикацию порнографии в соцсетях

Подсудимая создала канал в одной из социальных сетей, в котором публиковала видеозаписи.

Источник: Freepik

Женщина из Сакского района получила условный срок за распространение порнографии в интернете, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

Установлено, что она создала канал в соцсети, где публиковала порнографические видео. Пользователи могли свободно просматривать и скачивать эти файлы.

Суд приговорил ее к двум годам условно с испытательным сроком на три года. Кроме того, ей запретили на пять лет заниматься администрированием сайтов и сообществ в соцсетях. Приговор по-ка не вступил в законную силу.

Ранее мы писали, что в Севастополе собираются «прикрыть» работу четырех сайтов с порнографией. В Ленинском районе сотрудники надзорного ведомства провели мониторинг сети Интернет. В ходе него были обнаружены сайты с открытым доступом к информации порнографического характера.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше