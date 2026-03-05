Ричмонд
В Коминтерновском районе из-за халатности энергетиков воронежцы подолгу оставались без света

«Воронежская горэлектросеть» срывала графики ремонта и игнорировала изношенные линии.

Источник: Комсомольская правда

Систематические отключения света в Коминтерновском районе Воронежа стали поводом для разбирательства в отношении АО «Воронежская горэлектросеть». Как показала проверка прокуратуры, затяжные отключения света были вызваны и аварийными ситуациями, и неэффективным управлением сетевым хозяйством. Ресурсоснабжающая организация игнорировала изношенные участки и срывала графики ремонта. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры 5 марта.

Специалисты установили, что сетевая компания систематически нарушала правила эксплуатации электрических станций. В частности, кабельныe линии, вышедшие из строя, вводились в работу с серьезным опозданием, а наиболее проблемные участки сети, на которых фиксировалось максимальное количество аварий, почему-то не попадали в приоритетные планы по модернизации. Инфраструктура района перестала справляться с нагрузкой.

Руководству предприятия внесли представление с требованием немедленно устранить недочеты и наказать ответственных сотрудников. Кроме того, один из руководителей АО «Воронежская горэлектросеть» уже понес персональную ответственность. За нарушение правил эксплуатации электроустановок его оштрафовали.