В Коминтерновском районе из-за халатности энергетиков воронежцы подолгу оставались без света

Специалисты установили, что сетевая компания систематически нарушала правила эксплуатации электрических станций. В частности, кабельныe линии, вышедшие из строя, вводились в работу с серьезным опозданием, а наиболее проблемные участки сети, на которых фиксировалось максимальное количество аварий, почему-то не попадали в приоритетные планы по модернизации. Инфраструктура района перестала справляться с нагрузкой.