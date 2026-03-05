У жителя Кировского района Волгограда изъяли револьвер, порох и марихуану

На этом сюрпризы не закончились — при обыске в жилище подозреваемого полицейские наткнулись на ёмкости и коробки с марихуаной (около 180 граммов) и частями растения конопли (ещё 300 граммов). Задержанный признался, что выращивал дурман-траву сам и изготавливал наркотик для себя. А вот о происхождении арсенала, по его словам, он не знал — дом достался в наследство от прежних владельцев.