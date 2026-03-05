У жителя Кировского района Волгограда изъяли револьвер, порох и марихуану

В Кировском районе Волгограда оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков обнаружили у местного жителя настоящий склад запрещённых предметов. Подробности дела сообщили в региональном главке МВД.
В гараже 54-летнего ранее судимого мужчины нашли 425 граммов пороха разных видов, 45 винтовочных патронов калибра 5,6 мм и револьвер, переделанный из сигнального в боевой. Эксперты подтвердили: всё это пригодно для стрельбы и взрыва.
На этом сюрпризы не закончились — при обыске в жилище подозреваемого полицейские наткнулись на ёмкости и коробки с марихуаной (около 180 граммов) и частями растения конопли (ещё 300 граммов). Задержанный признался, что выращивал дурман-траву сам и изготавливал наркотик для себя. А вот о происхождении арсенала, по его словам, он не знал — дом достался в наследство от прежних владельцев.
В отношении мужчины возбуждено сразу несколько уголовных дел: за незаконное хранение оружия, боеприпасов, взрывчатки, переделку оружия и хранение наркотиков в крупном размере. Сейчас он задержан, максимальное наказание по совокупности статей достигает 10 лет лишения свободы.
Ранее с арсеналом и наркотиками также задержали другого жителя Волгоградской области.