Жительница Башкирии обидно высказалась в мессенджере и попала на штраф

Жительница Туймазов написала заявление в прокуратуру на соседку, которая в ноябре прошлого года оскорбила ее в общедомовом чате. Слова оказались обидными настолько, что женщина решила не оставлять это просто так. Ведомство провело проверку и возбудило административное дело.