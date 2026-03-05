Жительница Башкирии обидно высказалась в мессенджере и попала на штраф

В Башкирии снова привлекли к ответственности за оскорбления в интернете.
Жительница Туймазов написала заявление в прокуратуру на соседку, которая в ноябре прошлого года оскорбила ее в общедомовом чате. Слова оказались обидными настолько, что женщина решила не оставлять это просто так. Ведомство провело проверку и возбудило административное дело.
Мировой суд рассмотрел материалы и назначил нарушительнице штраф — пять тысяч рублей.
