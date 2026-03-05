Ричмонд
Семейная трагедия в Самарской области: двойное самоубийство после ссоры

В результате жестокого семейного конфликта погибли два человека.

Источник: Аргументы и факты

Ужасающая трагедия произошла в частном доме Богатовского района Самарской области.

По данным следствия, роковым днём стало 4 марта 2026 года. В семье произошёл конфликт на фоне употребления алкоголя хозяином дома. 38-летний мужчина, потеряв самоконтроль, вооружился ножом.

Криминальная хроника зафиксировала страшные последствия: на теле его супруги обнаружено не менее 14 ножевых ранений. Женщина скончалась на месте от полученных травм. После совершения преступления мужчина покончил с собой.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». На данный момент проводятся все необходимые экспертизы для установления полной картины произошедшего.

Оперативное сопровождение расследования осуществляется совместно Следственным комитетом и представителями ГУ МВД по Самарской области. Специалисты продолжают выяснять все детали и обстоятельства трагедии.

Следствие призывает граждан быть предельно осторожными в конфликтных ситуациях и не допускать эскалации насилия, помня о необратимости последствий подобных действий.