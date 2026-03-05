В свердловском селе из-за замыкания проводки два человека погибли в пожаре

— Горел двухэтажный дом, первый этаж которого использовался как гараж. Очаг возгорания был именно там. Площадь возгорания составила всего пять квадратных метров, — сказано в сообщении. — Однако при тушении на втором этаже дома были обнаружены мужчина и женщина без признаков жизни.