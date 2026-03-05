Ричмонд
Стая бродячих собак атаковала подростка во дворе жилого комплекса в Сочи

Девочка смогла избежать тяжелых травм только благодаря вмешательству прохожих.

Источник: Соцсети

В Сочи сотрудники полиции начали проверку после сообщения о нападении бездомных собак на несовершеннолетнюю жительницу города. Инцидент произошёл во дворе жилого комплекса «Министерские озёра» в Хостинском районе и привлёк внимание местных жителей после того, как запись случившегося разошлась в социальных сетях.

По информации, которую распространила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю, сигнал о происшествии поступил в дежурную часть отдела полиции Хостинского района от жителей микрорайона. Люди рассказали правоохранителям, что во дворе жилого комплекса на подростка набросилась стая бродячих собак. В момент нападения девочка находилась на прогулке со своим домашним питомцем.

Очевидцы утверждают, что днём у подъезда находились несколько подростков с маленькими собаками на поводках. В какой-то момент к ним подбежали несколько крупных бездомных псов и начали проявлять агрессию. На опубликованных кадрах видно, как животные устремляются к щенку, которого выгуливала одна из девочек. Подросток попыталась защитить питомца, подняв его на руки, однако собаки продолжали бросаться на неё. В результате девочка получила укус.

Нападение удалось остановить благодаря прохожим, которые вмешались и отогнали животных, после чего подросток смогла покинуть двор вместе со щенком.

В региональном управлении полиции сообщили, что сейчас участковые уполномоченные проводят проверочные мероприятия, опрашивают очевидцев и выясняют все обстоятельства произошедшего. По предварительной информации, после инцидента пострадавшая за медицинской помощью не обращалась. Правоохранители продолжают устанавливать детали случившегося.