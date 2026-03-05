Стая бродячих собак атаковала подростка во дворе жилого комплекса в Сочи

Очевидцы утверждают, что днём у подъезда находились несколько подростков с маленькими собаками на поводках. В какой-то момент к ним подбежали несколько крупных бездомных псов и начали проявлять агрессию. На опубликованных кадрах видно, как животные устремляются к щенку, которого выгуливала одна из девочек. Подросток попыталась защитить питомца, подняв его на руки, однако собаки продолжали бросаться на неё. В результате девочка получила укус.