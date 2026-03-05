В Петербурге правоохранители спасли ребенка, похищенного вооруженным отцом после избиения матери

В Невском районе Санкт-Петербурга сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали мужчину, который после избиения супруги похитил их полуторагодовалого сына. Похититель угрожал матери ножом и скрылся с места преступления на автомобиле. Ребенок найден и находится в безопасности, сообщает Главное управление Росгвардии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Накануне вечером в квартире на улице Крыленко 47-летний мужчина избил свою 30-летнюю супругу. Угрожая ножом ей и ее близким, он силой забрал полуторагодовалого сына и уехал в неизвестном направлении. Находясь в пути, агрессор продолжал звонить женщине, требуя документы на ребенка и угрожая расправой над ним.
В городе был незамедлительно введен план «Перехват». В результате слаженных действий наряда вневедомственной охраны Росгвардии и полицейских автомобиль подозреваемого обнаружили и заблокировали. При задержании один из находившихся в салоне мужчин оказал активное сопротивление, в связи с чем силовики применили физическую силу.
Как уточняет телеканал «78», задержанным оказался 47-летний гражданин одного из государств Средней Азии. По данным канала, мужчина вынес малыша из квартиры в легкой одежде и посадил в машину, где находился его 50-летний брат.
Ребенок не пострадал. Обоих мужчин доставили в отдел полиции, а мальчика на время передали в детский социальный центр.