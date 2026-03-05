В Петербурге правоохранители спасли ребенка, похищенного вооруженным отцом после избиения матери

Накануне вечером в квартире на улице Крыленко 47-летний мужчина избил свою 30-летнюю супругу. Угрожая ножом ей и ее близким, он силой забрал полуторагодовалого сына и уехал в неизвестном направлении. Находясь в пути, агрессор продолжал звонить женщине, требуя документы на ребенка и угрожая расправой над ним.