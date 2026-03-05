Под Воронежем задержали водителя BMW со 188 штрафами и долгом в 400 тысяч

Сотрудники ГИБДД в Борисоглебске у дома № 196 по улице Свободы остановили автомобиль BMW под управлением 23-летнего местного жителя. Как выяснилось, молодой человек не только игнорировал правила дорожного движения, но и систематически уклонялся от уплаты административных взысканий, накопив, по словам инспекторов, «рекордный» багаж правонарушений. За ним числится 188 неоплаченных штрафов, общая сумма которых составила более 400 000 рублей. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции 5 марта.