В Крыму мать избивала детей и заставила десятилетнего сына украсть 800 тысяч

В Евпатории нерадивая мать уговорила украсть десятилетнего сына 800 тысяч рублей и избивала своих детей. Об этом рассказали наши коллеги из «КП — Крым» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
36-летняя жительница города воспитывала четверых детей. Младшему на момент преступления было всего два года, старшему — одиннадцать. Женщина плохо следила за ними, оставляла без присмотра и регулярно избивала.
В августе прошлого года она приказала десятилетнему сыну украсть деньги. Мальчик залез в квартиру бывшего сожителя матери и вынес оттуда около 800 тысяч рублей. Затем он передал добычу матери. Женщина потратила их на свои нужды.
Кроме того, крымчанка на почве личной неприязни несколько раз ударила соседа.
Суд признал женщину виновной по нескольким статьям. Ее приговорили к пяти годам и трем месяцам лишения свободы. Отбывать срок она будет в колонии общего режима.
