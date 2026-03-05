Взятки, растраты и ОПГ: за что задержан бывший первый замминистра обороны Цаликов

В последний раз информация о доходах Руслана Цаликова публиковалась в открытом доступе в 2019 году. За тот год он заработал 13 миллионов рублей. Согласно документам, в собственности у него были два дома размерами 326 квадратных метров и 1,8 тысячи «квадратов», три земельных участка на 22, 10 и 1,5 тысячи квадратных метров. И еще у него была квартира площадью 154,5 «квадрата». Также он владел мотовездеходом «Балтмоторс», двумя автомобилями Toyota Land Cruser 200 и ВАЗ 21061.