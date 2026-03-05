Взятки, растраты и ОПГ: за что задержан бывший первый замминистра обороны Цаликов

Силовики задержали бывшего первого замминистра обороны Руслана Цаликова. Его заподозрили во взяточничестве, растрате, создании преступного сообщества и отмывании денег. Он был одним из героев картины ранее задержанного генерала Дмитрия Булгакова. Еще он давал показания по делу другого экс-замминистра обороны Тимура Иванова. Чем еще известен Цаликов и в чем конкретно его обвиняют — в материале «Вечерней Москвы».
Задержание и уголовное дело.
О задержании бывшего первого заместителя министра обороны РФ Руслана Цаликова стало известно в четверг, 5 марта. В его отношении возбудили уголовное дело сразу по нескольким коррупционным статьям.
— Цаликову предъявлено обвинение в создании преступного сообщества, в 12 эпизодах растраты, в легализации преступно добытых денежных средств и в двух эпизодах получения взятки, — сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
Преступное сообщество, созданное Цаликовым, могло действовать с 2017 по 2024 год. Предполагается, что все его участники были вовлечены в процесс получения взяток, хищения денег из госбюджета, растрат и других преступлений. При этом, кто именно входил в это сообщество, не уточняется.
В ближайшее время Цаликову изберут меру пресечения в Басманном районном суде Москвы. Следователи намерены просить суд о заключении экс-замминистра в СИЗО или под домашний арест. Имущество Цаликова тоже могут арестовать.
— Следствие рассматривает возможность обращения в суд с ходатайством о наложении обеспечительного ареста на имущество Цаликова, — сообщили в правоохранительных органах.
Как Цаликов связан с другими арестованными генералами.
Руслан Цаликов может быть замешан в делах генералов, которые попали под следствие до него. Например, он был одним из героев картины, которую нашли у обвиненного в коррупции экс-заместителя министра обороны РФ Дмитрия Булгакова.
Картина представляла собой реплику полотна, приуроченного к 100-летию российской армии. На этой же картине можно было найти бывшего министра обороны Сергея Шойгу, его задержанных заместителей Тимура Иванова и Павла Попова, генерал-полковника Александра Фомина и многих других. Все они были изображены в образах офицеров.
Примечательно, что до обнаружения этой картины Цаликов был одним из главных кандидатов на должность сенатора от Верховного хурала (парламента) Республики Тыва. Но затем его кандидатуру сняли.
Еще в январе 2025 года Цаликов давал показания по делу своего бывшего коллеги Тимура Иванова, которого обвиняли в растрате при покупке паромов для Керченской переправы и выводе более четырех миллиардов рублей из банка «Интеркоммерц».
При этом после задержания Цаликова Иванова не допрашивали по его делу.
Чем известен Руслан Цаликов.
Руслану Цаликову 69 лет. Он отучился на экономиста в Северо-Осетинском государственном университете (СОГУ), затем окончил аспирантуру Российского экономического университета имени Плеханова. Имеет степень кандидата экономических наук.
В начале карьеры Цаликов работал преподавателем в СОГУ. Затем два года работал заместителем гендиректора мебельной фабрики «Казбек», а в 1989 году стал главным контролером-ревизором управления Минфина РСФСР по Северо-Осетинской АССР.
С 1990 по 1994 год Цаликов был министром финансов Северной Осетии, а после ушел в МЧС России. Сначала он руководил главным финансово-экономическим управлением, затем стал членом коллегии министерства. В 2000 году стал замглавы МЧС. На тот момент во главе министерства стоял Сергей Шойгу.
В 2012 году, когда Шойгу возглавил Министерство обороны, Цаликов стал вице-губернатором Московской области. На этом посту он пробыл пять месяцев, а затем перешел в Минобороны вслед за бывшим начальником, став снова его заместителем. В 2015 году Шойгу назначил Цаликова своим первым замом.
На посту замминистра обороны Цаликов отвечал за расквартирование войск, жилищное обеспечение солдат, судебно-правовую работу, финансовый контроль и взаимодействие с правоохранительными органами. За время своей карьеры мужчина был награжден орденами Дружбы, Александра Невского и «За заслуги перед Отечеством». Еще он имеет звание заслуженного экономиста РФ.
Доходы и недвижимость Цаликова.
В последний раз информация о доходах Руслана Цаликова публиковалась в открытом доступе в 2019 году. За тот год он заработал 13 миллионов рублей. Согласно документам, в собственности у него были два дома размерами 326 квадратных метров и 1,8 тысячи «квадратов», три земельных участка на 22, 10 и 1,5 тысячи квадратных метров. И еще у него была квартира площадью 154,5 «квадрата». Также он владел мотовездеходом «Балтмоторс», двумя автомобилями Toyota Land Cruser 200 и ВАЗ 21061.
Один из домов, упомянутых в декларации, — это особняк возле элитной деревни Раздоры (Московская область). По оценкам Baza, такая недвижимость может стоить более одного миллиарда рублей.
Telegram-канал Mash пишет, что значительная часть недвижимости может быть оформлена на родственников Цаликова. Например, за его двумя дочерьми числятся бизнес-центр в Хамовниках площадью 264 квадратных метра, а также два офиса. На двух сыновей записаны коммерческие помещения на Земляном Валу и земельный участок в подмосковной деревне Красное.
31-летняя дочь Цаликова Юлия Гогаева некоторое время работала в МЧС, а затем возглавила московскую фирму по управлению недвижимостью «Тектум». Сыновья Цаликова владеют фирмой по сдаче недвижимости «Доминус зед».
«Чистки» в Министерстве обороны начались после ареста бывшего заместителя главы ведомства Тимура Иванова. Его обвиняли в целом ряде коррупционных преступлений, а в июле приговорили к 13 годам лишения свободы. Но на этом разбирательства не закончились — бывшего чиновника продолжают судить за растрату в особо крупном размере и о легализацию денег, добытых преступным путем.