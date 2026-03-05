Суд изъял у семьи экс-управделами главы Ингушетии активы на 80 млн рублей

Московский областной суд признал законным обращение в доход государства имущества бывшего управляющего делами главы и правительства Ингушетии Руслана Тамбиева. Речь идет об активах общей стоимостью свыше 80 миллионов рублей, приобретенных близкими родственниками экс-чиновника на средства, законность происхождения которых не была подтверждена.
Как сообщает агентство «Интерфакс», апелляционная инстанция оставила без удовлетворения жалобы ответчиков, признав обоснованными требования прокуратуры региона. Ранее сообщалось, что в декабре 2025 года Руслан Тамбиев покинул свой пост по собственному желанию на фоне начавшейся проверки его доходов.
В надзорном ведомстве республики уточнили, что основанием для иска стали материалы антикоррупционной проверки, проведенной совместно с региональным УФСБ. В ходе нее были выявлены факты регистрации на родственников экс-чиновника недвижимости и транспорта, рыночная стоимость которых превысила 80 миллионов рублей.
В список изъятого имущества вошли 11 земельных участков, 3 квартиры, 2 домовладения, 2 машиноместа, а также 6 транспортных средств. Объекты расположены на территории Ингушетии и Московской области.