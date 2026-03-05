Суд изъял у семьи экс-управделами главы Ингушетии активы на 80 млн рублей

В надзорном ведомстве республики уточнили, что основанием для иска стали материалы антикоррупционной проверки, проведенной совместно с региональным УФСБ. В ходе нее были выявлены факты регистрации на родственников экс-чиновника недвижимости и транспорта, рыночная стоимость которых превысила 80 миллионов рублей.