Суд изъял у семьи экс-управделами главы Ингушетии активы на 80 млн рублей

Апелляционная инстанция подтвердила решение об обращении в доход государства имущества семьи бывшего управделами правительства Ингушетии Руслана Тамбиева. Активы стоимостью свыше 80 млн рублей, включая земельные участки и недвижимость в двух регионах, были изъяты из-за невозможности подтвердить законность их приобретения.

Источник: РИА "Новости"

Московский областной суд признал законным обращение в доход государства имущества бывшего управляющего делами главы и правительства Ингушетии Руслана Тамбиева. Речь идет об активах общей стоимостью свыше 80 миллионов рублей, приобретенных близкими родственниками экс-чиновника на средства, законность происхождения которых не была подтверждена.

Как сообщает агентство «Интерфакс», апелляционная инстанция оставила без удовлетворения жалобы ответчиков, признав обоснованными требования прокуратуры региона. Ранее сообщалось, что в декабре 2025 года Руслан Тамбиев покинул свой пост по собственному желанию на фоне начавшейся проверки его доходов.

В надзорном ведомстве республики уточнили, что основанием для иска стали материалы антикоррупционной проверки, проведенной совместно с региональным УФСБ. В ходе нее были выявлены факты регистрации на родственников экс-чиновника недвижимости и транспорта, рыночная стоимость которых превысила 80 миллионов рублей.

В список изъятого имущества вошли 11 земельных участков, 3 квартиры, 2 домовладения, 2 машиноместа, а также 6 транспортных средств. Объекты расположены на территории Ингушетии и Московской области.