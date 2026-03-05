Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Линию «Ферросплавная-1» снова подключили к ЗАЭС

Резервная линия электропередачи «Ферросплавная-1» напряжением 330 кВ, которая снабжает Запорожскую АЭС со стороны Украины, снова подключена к станции. Данное заявление сделали в пресс-службе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в соцсети X.

Источник: Life.ru

По информации агентства, линию восстановили и подключили к ЗАЭС после ремонтных работ, которые проводились в условиях локального прекращения огня, достигнутого при посредничестве МАГАТЭ. Теперь станция вновь обеспечена двумя внешними линиями электроснабжения.

«Резервная линия внешнего электроснабжения укрепляет ядерную безопасность и защищенность станции», — сказал гендиректор МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

Напомним, что 10 февраля линию «Ферросплавная-1» отключили после атаки Вооружённых сил Украины. Тогда электроснабжение станции поддерживалось только по второй линии «Днепровская» напряжением 750 кВ. В связи с этим МАГАТЭ официально предложило России и Украине договориться о временном прекращении огня в районе Запорожской АЭС.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Запорожская АЭС: от флагмана энергетики к символу ядерной угрозы
Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.
Читать дальше