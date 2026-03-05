Линию «Ферросплавная-1» снова подключили к ЗАЭС

«Резервная линия внешнего электроснабжения укрепляет ядерную безопасность и защищенность станции», — сказал гендиректор МАГАТЭ Рафаэля Гросси.
Напомним, что 10 февраля линию «Ферросплавная-1» отключили после атаки Вооружённых сил Украины. Тогда электроснабжение станции поддерживалось только по второй линии «Днепровская» напряжением 750 кВ. В связи с этим МАГАТЭ официально предложило России и Украине договориться о временном прекращении огня в районе Запорожской АЭС.
