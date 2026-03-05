В Башкирии работает почти 900 тысяч женщин

Башстат опубликовал данные о занятости женщин в республике за 2024 год. Экономически активных жительниц Башкирии в возрасте от 15 лет насчитывается 898,2 тысячи — это 46,4 процента от общего числа работающих. Средний возраст трудоустроенной женщины — 42 года. Почти 71 процент занятых находятся в возрастной группе от 30 до 55 лет, 13,7 процента — молодежь до 30 лет, 15,6 процента — женщины старше 55 лет.