В Башкирии работает почти 900 тысяч женщин

Башстат опубликовал данные о занятости женщин в республике за 2024 год. Экономически активных жительниц Башкирии в возрасте от 15 лет насчитывается 898,2 тысячи — это 46,4 процента от общего числа работающих. Средний возраст трудоустроенной женщины — 42 года. Почти 71 процент занятых находятся в возрастной группе от 30 до 55 лет, 13,7 процента — молодежь до 30 лет, 15,6 процента — женщины старше 55 лет.
Статистики отмечают, что женщины доминируют в ряде сфер. В образовании их доля составляет 84,2 процента, в здравоохранении и соцуслугах — 81,6 процента, в торговле, гостиничном бизнесе и общепите — 66,2 процента.
Уровень образования у работающих женщин выше, чем у мужчин. Высшее образование имеют 37,3 процента женщин (против 25,7 процента мужчин), среднее профессиональное — 52,2 процента (у мужчин — 60,4 процента). Среди студентов вузов девушки составляют 48 процентов, в ссузах — 47 процентов. Чаще всего они выбирают медицину, экономику, педагогику, культуру и искусство.
Обследование подтвердило, что основная нагрузка по дому и воспитанию детей ложится на женщин. В будни они тратят на детей в 3,2 раза больше времени, чем мужчины, в выходные — в 1,8 раза. На домашние дела уходит в 2,9 и 2,2 раза больше времени соответственно.
Почти 60 процентов опрошенных женщин оценили свое здоровье как хорошее. К здоровому образу жизни они относятся внимательнее мужчин: более 92 процентов не курят, 12,2 процента занимаются спортом организованно, еще 16,9 процента — самостоятельно.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.