Под Волгоградом обнаружили партию сомнительной моцареллы

В Октябрьском районе сотрудники Управления Россельхознадзора по Волгоградской области обнаружили партию сыра моцарелла, оформленную с нарушениями.
При проверке системы «Меркурий» обнаружилось, что в партии кисломолочного продукта объемом 164 килограмма содержалось 24% белка. В то же время, согласно производственным документам в молоке, из которого готовилась моцарелла, массовая доля белка составляла 3,3%. Таким образом получилось, что в конечном продукте белка оказалось больше, чем в сырье, что нелогично и является нарушением прослеживаемости пищевой продукции, а также закона «О качестве пищевых продуктов».
Предпринимателю и ветеринарному специалисту, оформлявшему документы, выданы предостережения, а производственный сертификат аннулирован. Кроме того, соответствующие материалы переданы в комитет ветеринарии и прокуратуру.
Ранее в регионе также было выявлено производство творога со слишком высоким содержанием жира.