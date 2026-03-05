Под Волгоградом обнаружили партию сомнительной моцареллы

При проверке системы «Меркурий» обнаружилось, что в партии кисломолочного продукта объемом 164 килограмма содержалось 24% белка. В то же время, согласно производственным документам в молоке, из которого готовилась моцарелла, массовая доля белка составляла 3,3%. Таким образом получилось, что в конечном продукте белка оказалось больше, чем в сырье, что нелогично и является нарушением прослеживаемости пищевой продукции, а также закона «О качестве пищевых продуктов».