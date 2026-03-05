СМИ: В Тверской области бизнесмен оказался в СИЗО из-за продажи машины за рубль

Согласно информации ресурса, речь идет о Семене Немеринском — директоре ООО «ТрансТех», который зарегистрировал Infiniti QX 70 на балансе компании, якобы продав его за символическую сумму в один рубль. Затем он, по утверждению канала, перепродал автомобиль знакомому за 120 тысяч рублей, а тот в свою очередь продал его супруге Немеринского. В результате всех этих действий бывший директор оказался в СИЗО.