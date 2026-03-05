СМИ: В Тверской области бизнесмен оказался в СИЗО из-за продажи машины за рубль

В Тверской области топ-менеджер российской компании стал фигурантом уголовного дела по обвинению в растрате средств в связи с продажей автомобиля. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Согласно информации ресурса, речь идет о Семене Немеринском — директоре ООО «ТрансТех», который зарегистрировал Infiniti QX 70 на балансе компании, якобы продав его за символическую сумму в один рубль. Затем он, по утверждению канала, перепродал автомобиль знакомому за 120 тысяч рублей, а тот в свою очередь продал его супруге Немеринского. В результате всех этих действий бывший директор оказался в СИЗО.
Сторона защиты утверждает, что действия Немеринского не являются преступлением, а представляют собой обычную хозяйственную операцию, говорится в публикации.
Официального подтверждения этой информации и комментариев от правоохранительных органов на момент публикации материала не поступало.
