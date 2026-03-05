Mash: в Тверской области экс-директор оказался в СИЗО после продажи кроссовера за 1 рубль

Из-за продажи служебного Infiniti QX70 экс-директор тверской компании «ТрансТех» уже два месяца находится в СИЗО. Машину списали по балансовой стоимости в один рубль, после чего она оказалась у родственников руководителя. Защита настаивает, что дело нужно рассматривать как гражданско-правовой спор.