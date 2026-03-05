Ричмонд
Mash: в Тверской области экс-директор оказался в СИЗО после продажи кроссовера за 1 рубль

Из-за продажи служебного Infiniti QX70 экс-директор тверской компании «ТрансТех» уже два месяца находится в СИЗО. Машину списали по балансовой стоимости в один рубль, после чего она оказалась у родственников руководителя. Защита настаивает, что дело нужно рассматривать как гражданско-правовой спор.

Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

Бывший руководитель компании «ТрансТех» Семен Немеринский заключен в СИЗО по подозрению в растрате имущества организации. Поводом для возбуждения уголовного дела стала сделка по продаже служебного Infiniti QX70, стоимость которого по документам составила один рубль, сообщает телеграм-канал Mash.

По информации канала, японский кроссовер, находившийся на балансе предприятия, был официально списан по номинальной цене. В дальнейшем машину продали знакомому руководителя за 120 тысяч рублей, а позже она перешла в собственность супруги Немеринского.

После смены управления новый топ-менеджер обнаружил сомнительную сделку и обратился в правоохранительные органы. В отношении бывшего директора возбудили дело о растрате.

Защита Немеринского настаивает на необоснованности уголовного преследования. Адвокаты заявляют, что реализация актива, числившегося в бухгалтерии по минимальной стоимости, — это хозяйственная операция. По их словам, подобные споры должны решаться исключительно в рамках арбитражного процесса.

Экс-руководитель находится в следственном изоляторе уже два месяца. Он настаивает на проведении независимой экспертизы и готов возместить предприятию рыночную стоимость автомобиля, если эксперты признают сделку невыгодной.