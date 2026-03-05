Ричмонд
Взятки и преступное сообщество: задержан экс-замминистра обороны Цаликов

Следственный комитет возбудил уголовное дело против бывшего первого замминистра обороны Руслана Цаликова. Ему вменяют создание преступного сообщества, растраты, легализацию средств и взятки.

Источник: Аргументы и факты

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя министра обороны РФ Руслана Цаликова.

В чем обвиняют Цаликова.

По данным Следственного комитета, уголовное дело касается преступного сообщества, участники которого в 2017—2024 годах занимались хищением бюджетных средств, их легализацией и получением взяток.

Цаликову предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества с использованием служебного положения). Ему также вменяются 12 эпизодов преступлений по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата), один эпизод по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем) и два эпизода по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы, собранные совместно с ФСБ России, следственным департаментом МВД и Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.

Фигурант уголовного дела задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Имущество и доходы.

Как выяснил aif.ru, Руслану Цаликову принадлежало несколько крупных земельных участков в элитных районах.

Согласно декларации за 2019 год, занимая пост первого заместителя министра обороны, он задекларировал доход около 13 миллионов рублей.

При этом в собственности Цаликова находились земельные участки общей площадью более 33 тысяч квадратных метров — это примерно пять футбольных полей. В декларации значились участки площадью 1,5 тысячи, 10 тысяч и 22 тысячи квадратных метров.

Кроме того, в собственности значился недостроенный дом площадью около 2 тысяч квадратных метров, жилой дом площадью 326 квадратных метров, квартира, гараж и отдельно стоящая беседка.

Семья Цаликова также владела несколькими жилыми домами и земельными участками.

В гараже экс-замминистра числились внедорожник Toyota Land Cruiser 200, автомобиль ВАЗ-21061 и мотовездеход.

Реакция Кремля.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о задержании Цаликова, заявил, что никаких ограничений на работу правоохранительных органов в отношении высокопоставленных чиновников нет.

«Никогда красного света не было. Правоохранители работают. Мы читали, предъявлено обвинение, но никаких деталей мы не знаем. Правоохранители делают свою работу», — сказал Песков.

Кто такой Руслан Цаликов.

Руслан Цаликов занимал должность первого заместителя министра обороны Российской Федерации с 24 декабря 2015 года до июня 2024 года.

До перехода в Минобороны он работал в системе МЧС России. С 2005 года занимал должность заместителя министра по чрезвычайным ситуациям, затем был статс-секретарем — заместителем министра. Позднее стал первым заместителем главы ведомства.

Цаликов родился 31 июля 1956 года во Владикавказе. Окончил Северо-Осетинский государственный университет по специальности «экономика». Кандидат экономических наук.

