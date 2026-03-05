Взятки и преступное сообщество: задержан экс-замминистра обороны Цаликов

Цаликову предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества с использованием служебного положения). Ему также вменяются 12 эпизодов преступлений по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата), один эпизод по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем) и два эпизода по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).