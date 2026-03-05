Парфенчиков: при пожаре в музее в Петрозаводске никто не пострадал

Никто из людей не пострадал в результате пожара в музее природы Карелии в Петрозаводске, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.
По словам губернатора, информация о возгорании в здании Дома горного начальника поступила в экстренные службы в 18:07. Уже через несколько минут пожарные прибыли на место происшествия и приступили к ликвидации огня.
«Сейчас на тушении пожара заняты семь единиц техники и 25 человек. Пострадавших нет», — написал Парфенчиков в своем Telegram-канале.
Глава региона добавил, что поручил заместителю премьер-министра Карелии Ларисе Подсадник и председателю регионального Госкомитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Олегу Полякову выехать на место происшествия.
Ранее сообщалось, что пожар начался вечером 5 марта в историческом здании музея природы Карелии — Доме горного начальника. В МЧС уточнили, что на момент возгорания постройка находилась на реконструкции, поэтому людей внутри не было.