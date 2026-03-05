В Петрозаводске произошел пожар в Доме горного начальника

В Петрозаводске произошел пожар в историческом особняке. Об этом сообщает «КП-Петербург» со ссылкой на МЧС.
Пожар произошел 5 марта на проспекте Ленина в историческом здании Дома горного начальника Гаскойна. В региональном МЧС незамедлительно отправили на место спасателей.
В региональном ведомстве сообщили, что во время пожара людей в здании не было, пострадавших нет. Также известно, что площадь пожара составила 600 кв. м. Угрозы соседним зданиям нет.
Здание краеведческого музея находилось на реконструкции, однако работы были приостановлены. Реставрация объекта возобновилась в 2025 году. Ожидалось, что работы по реставрации должны быть закончены до 2027 года.
