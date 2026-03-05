Ричмонд
При атаке на фрегат IRIS Dena погибли более 100 моряков

В Индийском океане субмарина США потопила иранский фрегат IRIS Dena.

Источник: Аргументы и факты

В результате атаки США на иранский фрегат IRIS Dena в Индийском океане погибли более 100 человек, сообщает постоянное представительство Ирана в ООН.

«В двух тысячах миль от берегов Ирана иранский фрегат Dena, находившийся с дружеским визитом в Индии со 130 моряками на борту, был поражен и потоплен в международных водах субмариной США без предупреждения, что привело к гибели более 100 моряков», — говорится в публикации.

Фрегат затонул 4 марта. Глава Пентагона Пит Хегсет сообщил, что американская подлодка потопила корабль, выпустив в него торпеды.

Как заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, США пожалеют, что атаковали фрегат. Он добавил, что по судну нанесли удар без предупредения. При этом корабль был приглашен военно-морскими силами и находился на расстоянии в тысячах километров от Ирана.

