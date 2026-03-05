В Москве на Павелецкой площади загорелась мачта ретранслятора

«В Главное управление МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу — Павелецкая площадь, д. 3. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит загорание мачты ретранслятора. Сведений о пострадавших не поступало», — сказали в пресс-службе.