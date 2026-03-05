Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве на Павелецкой площади загорелась мачта ретранслятора

Сведений о пострадавших не поступало.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Мачта ретранслятора загорелась на Павелецкой площади в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

«В Главное управление МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу — Павелецкая площадь, д. 3. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит загорание мачты ретранслятора. Сведений о пострадавших не поступало», — сказали в пресс-службе.

В свод очередь в экстренных службах уточнили ТАСС, что причиной возгорания стало короткое замыкание. Кроме того, на месте ЧП перекрыто движение автотранспорта, сообщили в департаменте транспорта города.

«В связи с возгоранием на ул. Зацепский Вал движение транспорта затруднено. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении.

В ведомстве рекомендовали выбирать пути объезда.