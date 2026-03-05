Индийский Су-30МКИ пропал с радаров, начаты поиски

Многоцелевой истребитель Су-30МКИ, разработанный на базе двухместного учебно-боевого Су-27УБ, предназначен для завоевания превосходства в воздухе и высокоточной огневой поддержки наземных и морских сил. Самолет оснащён широкой номенклатурой управляемого и неуправляемого вооружения и способен эффективно действовать как самостоятельно, так и в составе ударных групп.