Индийский Су-30МКИ пропал с радаров, начаты поиски

В Индии объявлена тревога: истребитель Су-30МКИ перестал выходить на связь и не прибыл в пункт назначения. Самолёт вылетел с авиабазы в Джорхате, расположенной в штате Ассам.

Источник: Life.ru

Последний раз пилоты выходили на связь в районе половины восьмого вечера по местному времени. После этого машина исчезла с радаров. Сейчас в регионе развёрнута поисково-спасательная операция.

Эта модель истребителя собирается непосредственно в Индии. Производством занимается местная корпорация Hindustan Aeronautics Limited по документации, полученной из России. Парк таких машин в стране внушительный — порядка 270 единиц.

Пока неизвестно, с чем именно столкнулся экипаж: техническая неисправность или другие обстоятельства. Официальные лица пока не комментируют детали инцидента.

Многоцелевой истребитель Су-30МКИ, разработанный на базе двухместного учебно-боевого Су-27УБ, предназначен для завоевания превосходства в воздухе и высокоточной огневой поддержки наземных и морских сил. Самолет оснащён широкой номенклатурой управляемого и неуправляемого вооружения и способен эффективно действовать как самостоятельно, так и в составе ударных групп.

