Мачта ретранслятора загорелась на Павелецкой площади

Огонь охватил 20-метровую матчу ретранслятора на Зацепском Валу, который проходит вдоль Павелецкой площади. Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание. Об этом в четверг, 5 марта, сообщил Telegram-канал агентства «Москва».
Утром специалисты экстренных служб спасли трех человек из пожара, произошедшего в одной из многоэтажек столичного района Жулебино. Огонь вспыхнул на первом этаже жилого дома — в массажном салоне «Будда Спа», после чего распространился на 70 квадратных метрах.
Кроме того, 3 марта на Изюмской улице в районе Южное Бутово на юго-западе Москвы произошел пожар, сопровождающийся громкими хлопками. На кадрах было видно мощное пламя и густой черный дым, который поднимался выше жилых многоэтажек.
Ранее автомобиль сгорел около ж/д станции у деревни Толстопальцево в Новой Москве. После того как потушили пожар, в салоне машины обнаружили тело человека. На место прибыли полицейские для установления личности погибшего.