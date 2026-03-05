В Петрозаводске горит краеведческий музей, огонь охватил 600 квадратных метров

Инцидент случился в историческом здании Дома горного начальника Гаскойна, которое находилось на реконструкции. На момент происшествия внутри не было посетителей. В пресс-службе ведомства сообщили, что пострадавших в результате пожара нет. В тушении огня задействовано 25 сотрудников МЧС и 6 единиц техники.