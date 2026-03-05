Движение транспорта в районе Павелецкой площади затруднено из-за пожара

Движение транспорта на улице Зацепский вал в районе Павелецкой площади в Москве затруднено из-за пожара. Об этом в четверг, 5 марта, сообщили в пресс-службе Дептранса.
— В связи с возгоранием на ул. Зацепский Вал движение транспорта затруднено. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — говорится в ведомственном Telegram-канале.
Водителей призвали выбирать пути объезда.
О самом возгорании стало известно вечером того же дня. Мачта ретранслятора загорелась на Павелецкой площади. Произошло короткое замыкание оборудования с последующим пожаром.