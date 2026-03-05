Москвичам продают абонементы в фитнес-клуб без света и с неработающими тренажёрами

Как утверждают сотрудники, им не выплачивают зарплату уже несколько месяцев. По их словам, задолженность перед работниками превышает миллион рублей. Также сообщается, что владелец помещения уже ищет нового арендатора. При этом клиентам не объясняют, что будет с оплаченными тренировками и где клуб продолжит работу.