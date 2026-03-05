Ричмонд
Суд отправил под домашний арест бывшего первого замминистра обороны Цаликова

Бывшего замминистра обороны Руслана Цаликова, который стал фигурантом уголовного дела, отправили под домашний арест. Такое решение принял Басманный районный суд Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«Басманный районный суд города Москвы 5 марта 2026 года удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 29 суток в отношении бывшего первого заместителя министра обороны РФ Цаликова Руслана Хаджисмеловича», — указано в сообщении пресс-службы судов общей юрисдикции столицы.

О задержании бывшего первого заместителя министра обороны Руслана Цаликова стало известно 5 марта. Бывший чиновник военного ведомства проходит фигурантом по нескольким статьям, включая организацию преступного сообщества и легализацию денежных средств. В настоящий момент следствию известно о 12 криминальных эпизодах. Цаликов оставил должность в Министерстве обороны в 2024 году. После этого перешёл на работу в парламент Тувы.