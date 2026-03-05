Суд отправил под домашний арест бывшего первого замминистра обороны Цаликова

О задержании бывшего первого заместителя министра обороны Руслана Цаликова стало известно 5 марта. Бывший чиновник военного ведомства проходит фигурантом по нескольким статьям, включая организацию преступного сообщества и легализацию денежных средств. В настоящий момент следствию известно о 12 криминальных эпизодах. Цаликов оставил должность в Министерстве обороны в 2024 году. После этого перешёл на работу в парламент Тувы.