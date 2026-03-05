Ричмонд
Грузовик сбил девушку на пешеходном переходе в центре Ростова

Пешеход переходила дорогу на зеленый сигнал светофора.

Источник: Комсомольская правда

В четверг, 5 марта, в центре Ростова-на-Дону грузовик-рефрижератор сбил девушку-пешехода. Об этом сообщает отдел пропаганды Управления ГАИ по Донскому региону.

— Авария произошла в 13:45 на проспекте Ворошиловском у дома № 12. За рулем грузовика с рефрижератором «БЕЛАВА 1220А0» находился 27-летний водитель, — рассказали в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, он наехал на девушку, которой может быть 17 или 18 лет. Она переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения машины. Сигнал светофора в тот момент был зеленый.

В результате ДТП пострадала девушка. Ее данные уточняются.

Госавтоинспекция напоминает водителям: при подъезде к пешеходному переходу нужно заранее снижать скорость. Это позволит вовремя остановиться и избежать наезда.

