БПЛА Ирана атаковали американский авианосец «Авраам Линкольн»

Иранские беспилотники атаковали американский авианосец «Авраам Линкольн», после чего он скрылся, сообщает Корпус стражей исламской революции (КСИР).
«Авианосец “Авраам Линкольн” был атакован беспилотниками ВМС КСИР и на большой скорости скрылся вместе со своими эсминцами, отойдя более чем на тысячу километров от места происшествия», — сказано в публикации.
По данным телерадиокомпании IRIB, инцидент произошел в Оманском заливе.
Ранее, 1 марта, КСИР сообщил об атаке баллистическими ракетами на авианосец «Авраам Линкольн» в ходе операции «Правдивое обещание 4».
Отметим, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Впоследствии американский лидер Дональд Трамп подтвердил начало операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.