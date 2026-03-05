Ричмонд
БПЛА Ирана атаковали американский авианосец «Авраам Линкольн»

БПЛА Ирана атаковали американский авианосец «Авраам Линкольн» в Оманском заливе.

Источник: Аргументы и факты

Иранские беспилотники атаковали американский авианосец «Авраам Линкольн», после чего он скрылся, сообщает Корпус стражей исламской революции (КСИР).

«Авианосец “Авраам Линкольн” был атакован беспилотниками ВМС КСИР и на большой скорости скрылся вместе со своими эсминцами, отойдя более чем на тысячу километров от места происшествия», — сказано в публикации.

По данным телерадиокомпании IRIB, инцидент произошел в Оманском заливе.

Ранее, 1 марта, КСИР сообщил об атаке баллистическими ракетами на авианосец «Авраам Линкольн» в ходе операции «Правдивое обещание 4».

Отметим, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Впоследствии американский лидер Дональд Трамп подтвердил начало операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.

