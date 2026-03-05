Мачту ретранслятора потушили на Павелецкой площади

Оперативно прибывшим на Павелецкую площадь пожарным удалось потушить загоревшуюся мачту ретранслятора. Об этом в четверг, 5 марта, сообщили в пресс-службе управления Министерства по чрезвычайным ситуациям России по Москве.
— Принятыми мерами возгорание ликвидировано, — передает сообщение ведомства РИА Новости.
О самом возгорании стало известно вечером того же дня. Произошло короткое замыкание оборудования с последующим пожаром. Движение транспорта на улице Зацепский Вал в районе Павелецкой площади было временно затруднено.
Утром специалисты экстренных служб спасли трех человек из пожара, произошедшего в одной из многоэтажек столичного района Жулебино. Огонь вспыхнул на первом этаже жилого дома — в массажном салоне «Будда Спа», после чего распространился на 70 квадратных метрах.
Кроме того, 3 марта на Изюмской улице в районе Южное Бутово на юго-западе Москвы произошел пожар, сопровождающийся громкими хлопками. На кадрах было видно мощное пламя и густой черный дым, который поднимался выше жилых многоэтажек.