Мачту ретранслятора потушили на Павелецкой площади

Утром специалисты экстренных служб спасли трех человек из пожара, произошедшего в одной из многоэтажек столичного района Жулебино. Огонь вспыхнул на первом этаже жилого дома — в массажном салоне «Будда Спа», после чего распространился на 70 квадратных метрах.