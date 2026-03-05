Туристка рассказала, сколько времени провела в самолете из Дубая в Москву

С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 мар — РИА Новости. Туристка рассказала, как в общей сложности около 12 часов провела в самолете вывозного рейса из Дубая в Москву, так как сначала ждали резервный борт, а потом были дозаправка в Пакистане и пять часов в небе до пункта назначения.
«В 8.30 нас посадили в самолет и 2 часа мы сидели в самолете без вылета. Потом всех по громкой связи попросили выйти из-за неисправности борта. Нас всех выпустили в терминал, мы прождали еще час с небольшим и повезли к другому самолету», — рассказала РИА Новости Александра Митченко.
Она добавила, что сам перелет, по ее ощущениям, был тяжелый. «Летели 2 часа 45 минут до Пакистана, потом еще 1 час 20 минут сидели в самолете на дозаправке в Пакистане. И еще 5 часов летели в Москву. Кормили один раз омлетом», — сказала туристка.
По ее словам, все пассажиры безумно устали, так как перед этим еще более 8 часов провели в ожидании регистрации на рейс, но все равно рады вернуться домой.