Туристка рассказала, сколько времени провела в самолете из Дубая в Москву

С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 мар — РИА Новости. Туристка рассказала, как в общей сложности около 12 часов провела в самолете вывозного рейса из Дубая в Москву, так как сначала ждали резервный борт, а потом были дозаправка в Пакистане и пять часов в небе до пункта назначения.